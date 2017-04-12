П.Порошенко передал 60 автомобилей скорой помощи больницам Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Луганскую область передал медикам 60 автомобилей скорой помощи, передает УНН.
"Приятно участвовать в передаче десятков санитарных автомобилей для центров первичной медико-санитарной помощи и двух реанимобилей для областной клинической больницы и областной детской больницы. Уверен, что эти автомобили сейчас получит тот, кто в них больше нуждается. И уже с завтрашнего дня, мне кажется, именно эти автомобили будут спасать жизни луганчан", - сказал П.Порошенко.
По его словам, неонатальный автомобиль оснащен самым современным медицинским оборудованием, в этом оборудовании инкубатор для транспортировки новорожденных, портативный ультразвуковой сканер, аппарат для искусственной вентиляции легких, и этот реанимобиль дает возможность перевозить детей в тяжелом состоянии.
По его словам, в этом году предусмотрено приобрести еще 40 санитарных автомобилей для медиков Луганской области.
Как сообщал УНН, для восстановления Донбасса в государственном бюджете выделено 1 млрд грн.