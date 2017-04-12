П.Порошенко передав 60 автомобілів швидкої допомоги лікарням Луганщини

“Приємно брати участь в передачі десятків санітарних автомобілів для центрів первинної медико-санітарної допомоги та двох реанімобілів для обласної клінічної лікарні та обласної дитячої лікарні. Впевнений, що ці автомобілі зараз отримає той, хто їх найбільше потребує. І вже з завтрашнього дня, мені здається, що саме ці автомобілі будуть рятувати життя луганчан”, — розповів П.Порошенко.

За його словами, неонатальний автомобіль оснащений найсучаснішим медичним устаткуванням, в цьому устаткуванні інкубатор для транспортування новонароджених, портативний ультразвуковий сканер, апарат для штучної вентиляції легень і цей реанімобіль дає можливість перевозити дітей в найважчому стані.

За його словами, цього року передбачено придбати ще 40 санітарних автомобілів для медиків Луганщини.

Як повідомляв УНН, для відновлення Донбасу в державному бюджеті виділено 1 млрд грн.