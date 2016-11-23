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П.Порошенко обсудил со спикером Кнессета Израиля заключение соглашения о свободной торговле

Киев • УНН

 • 9446 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудил со спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном ускорение заключения соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

П.Порошенко обсудил со спикером Кнессета Израиля заключение соглашения о свободной торговле

Как отмечается, П.Порошенко и Ю.Эдельштейн обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в политической и торгово-экономической сферах.

В частности, по сообщению пресс-службы, собеседники отметили активную работу межпарламентских групп дружбы Украины и Израиля, их значительный вклад в развитие контактов между людьми.

Президент Украины выразил благодарность израильской стороне за поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека в Крыму.

"Во время встречи также обсуждались вопросы ускорения заключения договора о свободной торговле между Украиной и Израилем. Отдельное внимание собеседники уделили активизации сотрудничества в инвестиционной сфере", - говорится в сообщении.

Также П.Порошенко сообщил, что подписал Закон Украины о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Израиль о временном трудоустройстве украинских работников.

Ю.Эдельштейн выразил благодарность Украине за проведенные мероприятия по чествованию памяти жертв трагедии Бабьего Яра, которая произошла 75 лет назад.

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