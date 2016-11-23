П.Порошенко обговорив зі спікером Кнесету Ізраїлю укладення угоди про вільну торгівлю

Як зазначається, П.Порошенко та Ю.Едельштейн обговорили широке коло питань, включаючи співробітництво у політичній та торговельно-економічній сферах.

Зокрема, за повідомленням прес-служби, співрозмовники відзначили активну роботу міжпарламентських груп дружби України та Ізраїлю, їх значний внесок у розвиток міжлюдських контактів.

Президент України висловив вдячність ізраїльській стороні за підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо прав людини в Криму.

“Під час зустрічі також обговорювались питання прискорення укладення договору про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Окрему увагу співрозмовники приділили активізації співробітництва в інвестиційній сфері”, — йдеться у повідомленні.

Також П.Порошенко повідомив, що підписав Закон України про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників.

Ю.Едельштейн висловив вдячність Україні за проведені заходи із вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру, що сталася 75 років назад.