П.Порошенко обсудил "безвиз" с президентом Еврокомиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, во время которой стороны обсудили либерализацию визового режима с ЕС для украинцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Президент Еврокомиссии еще раз подтвердил выполнение Украиной всех критериев для предоставления безвизового режима украинским гражданам", - говорится в сообщении.
Также указано, что обсуждалась повестка дня следующего саммита Украина-ЕС, который состоится в ноябре.