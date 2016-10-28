П.Порошенко обсудил "безвиз" с президентом Еврокомиссии

"Президент Еврокомиссии еще раз подтвердил выполнение Украиной всех критериев для предоставления безвизового режима украинским гражданам", - говорится в сообщении.

Также указано, что обсуждалась повестка дня следующего саммита Украина-ЕС, который состоится в ноябре.