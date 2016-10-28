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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
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П.Порошенко обговорив "безвіз" з президентом Єврокомісії

П.Порошенко обговорив "безвіз" з президентом Єврокомісії

Київ • УНН

 • 8284 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, під час якої сторони обговорили лібералізацію візового режиму з ЄС для українців, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

“Президент Єврокомісії вкотре підтвердив виконання Україною всіх критеріїв для надання безвізового режиму українським громадянам”, — йдеться у повідомленні.

Також вказано, що було обговорено порядок денний наступного саміту Україна-ЄС, який відбудеться в листопаді.

Українські Національні Новини

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