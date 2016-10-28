П.Порошенко обговорив "безвіз" з президентом Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, під час якої сторони обговорили лібералізацію візового режиму з ЄС для українців, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Президент Єврокомісії вкотре підтвердив виконання Україною всіх критеріїв для надання безвізового режиму українським громадянам”, — йдеться у повідомленні.
Також вказано, що було обговорено порядок денний наступного саміту Україна-ЄС, який відбудеться в листопаді.