П.Порошенко: новая ракета при дальности 60 км имеет очень высокую точность
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя очередные испытания новой ракеты, отметил, что при дальности 60 км она имеет очень высокую точность, передает УНН.
"Великолепная новость по испытаниям новой украинской ракеты. Все пуски сегодня прошли успешно. Результат впечатляет: при дальности стрельбы 60 километров ракета продемонстрировала очень высокую точность", - написал П.Порошенко на своей странице в Facebook.
Президент также поблагодарил "всех, кто работает над проектом и вносит важный вклад в укрепление обороноспособности Украины".
Напомним, советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что Украина провела очередные испытания новой точной и очень мощной ракеты.