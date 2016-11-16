П.Порошенко: нова ракета при дальності 60 км має дуже високу точність
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко, коментуючи чергові випробування нової ракети, зазначив, що при дальності 60 км вона має дуже високу точність, передає УНН.
"Чудова новина з випробувань нової української ракети. Усі пуски сьогодні пройшли успішно. Результат вражає: при дальності стрільби 60 кілометрів ракета продемонструвала дуже високу точність", - написав П.Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
Президент також подякував "усім, хто працює над проектом і робить важливий внесок у зміцнення обороноздатності України".
Нагадаємо, радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що Україна провела чергові випробування нової точної і дуже потужної ракети.