П.Порошенко: Нидерланды не прекращают ратификацию Соглашения об ассоциации и продолжат консультации

По словам Президента, опасности, которая еще вчера казалась неизбежной, удалось избежать. "Конечной датой консультаций по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС по результатам референдума в Голландии установили 1 ноября. Многие скептики, и не только в Украине, ожидали, что именно сегодня будет объявлено о решении относительно прекращения ратификации Соглашения Нидерландами", - добавил он.

"В течение последних дней нам удалось провести интенсивные переговоры с партнерами из Евросоюза. Я лично провел десяток телефонных разговоров, в том числе с президентами Туском, Юнкером и Шульцем, а также с премьером Нидерландов Рютте. Всем важно помнить, что Соглашение об ассоциации, к разработке которого я лично имею честь быть причастным, имеет не только экономическое и политическое значение, но и символическое. Потому что является воплощением развития Украины и ее движения вперед и компасом наших реформ. Поэтому очень важно, что Нидерланды не прекращают ратификацию и продолжат консультации", - отметил П.Порошенко.