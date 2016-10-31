П.Порошенко: Нідерланди не припиняють ратифікацію Угоди про асоціацію і продовжать консультації
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Протягом останніх днів українській стороні вдалося провести інтенсивні переговори з партнерами з Євросоюзу і Нідерланди не припиняють ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і продовжать консультації. Про це заявив Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Зі слів Президента, небезпеку, яка ще вчора здавалася неминучою, вдалося усунити. "Кінцевою датою консультацій щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за результатами референдуму в Голландії було встановлено 1 листопада. Багато скептиків, і не лише в Україні, очікували, що саме сьогодні буде оголошено про рішення щодо припинення ратифікації Угоди Нідерландами", - додав він.
"Протягом останніх днів нам вдалося провести інтенсивні переговори з партнерами з Євросоюзу. Я особисто провів десяток телефонних розмов, в тому числі з Президентами Туском, Юнкером та Шульцем, а також з прем’єром Нідерландів Рютте.
Усім важливо пам’ятати, що Угода про асоціацію, до розробки якої я особисто маю честь бути причетним, має не лише економічне і політичне значення, але й символічне. Бо є втіленням розвитку України і її руху вперед та компасом наших реформ.
Тому дуже важливо, що Нідерланди не припиняють ратифікацію і продовжать консультації", - зазначив П.Порошенко.