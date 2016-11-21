П.Порошенко наградил Д.Яроша орденом Богдана Хмельницкого III степени

Отмечается, что участники антитеррористической операции Андрей Гергерта, Виктор Кича, Владислав Литвин и Дмитрий Ярош отмечены орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также орденом "За мужество" III степени П.Порошенко наградил участника АТО Владимира Васяновича, сержанта Владимира Лашко, участника АТО Андрея Нагорного, сержанта Станислава Парталу, а также участника АТО Сергея Торбина.