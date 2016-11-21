П.Порошенко наградил Д.Яроша орденом Богдана Хмельницкого III степени
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко ко Дню Достоинства и Свободы подписал указ о награждении государственными наградами четырех участников АТО, в частности народного депутата, экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Отмечается, что участники антитеррористической операции Андрей Гергерта, Виктор Кича, Владислав Литвин и Дмитрий Ярош отмечены орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также орденом "За мужество" III степени П.Порошенко наградил участника АТО Владимира Васяновича, сержанта Владимира Лашко, участника АТО Андрея Нагорного, сержанта Станислава Парталу, а также участника АТО Сергея Торбина.