П.Порошенко нагородив Д.Яроша орденом Богдана Хмельницького III ступеня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко до Дня Гідності та Свободи підписав указ про відзначення державними нагородами чотирьох учасників АТО, зокрема народного депутата, екс-лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Зазначається, що учасники антитерористичної операції Андрій Гергерта, Віктор Кича, Владислав Литвин та Дмитро Ярош відзначені орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Також орденом "За мужність" III ступеня П.Порошенко нагородив учасника АТО Володимира Васяновича, сержанта Володимира Лашка, учасника АТО Андрія Нагірного, сержанта Станіслава Парталу, а також учасника АТО Сергія Торбіна.