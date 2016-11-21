П.Порошенко нагородив Д.Яроша орденом Богдана Хмельницького III ступеня

Зазначається, що учасники антитерористичної операції Андрій Гергерта, Віктор Кича, Владислав Литвин та Дмитро Ярош відзначені орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Також орденом "За мужність" III ступеня П.Порошенко нагородив учасника АТО Володимира Васяновича, сержанта Володимира Лашка, учасника АТО Андрія Нагірного, сержанта Станіслава Парталу, а також учасника АТО Сергія Торбіна.