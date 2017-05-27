П.Порошенко лидерам G7: восстановление нормальных отношений с Москвой проходит через Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул лидерам "Большой семерки", что нормализация отношений с Российской Федерацией возможно после выполнения ею минских соглашений, особенно в части безопасности. Об этом Глава государства написал в колонке издание Politico, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
"Если свободный мир серьезно заинтересован в мире и мировом порядке, следует помнить, что восстановление нормальных отношений с Москвой проходит через Киев. Россия должна выполнить Минские договоренности, прежде всего в части безопасности. Она должна вернуть Крым Украине, восстановить территориальную целостности нашего государства в международно признанных границах. Все остальное - от лукавого", - цитирует слова Президент Украины пресс-служба Администрации Президента.
Как сообщал УНН, П.Порошенко призвал лидеров G7 не дать Москве никаких шансов на агрессию в Украине.