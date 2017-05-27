П.Порошенко лідерам G7: відновлення нормальних відносин з Москвою пролягає через Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко наголосив лідерам “Великої сімки”, що нормалізація відносин з Російською Федерацію можливе після виконання нею мінських угод, особливо в частині безпеки. Про це Глава держави написав у колонці видання Politico, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
“Якщо вільний світ серйозно зацікавлений в мирі та світовому порядку, слід пам’ятати, що відновлення нормальних відносин з Москвою пролягає через Київ. Росія повинна виконати Мінські домовленості, передусім в частині безпеки. Вона повинна повернути Крим Україні, відновити територіальну цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах. Все інше — від лукавого”, — цитує слова Президент України прес-служба Адміністрації Президента.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко закликав лідерів G7 не дати Москві жодних шансів на агресію в Україні.