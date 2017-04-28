П.Порошенко: "средства Януковича" должны пойти на строительство общежитий для военных

"Очень важно, чтобы часть средств пошла на строительство реабилитационного центра для воинов АТО, пострадавших во время российской агрессии, но и очень важно и то, чтобы часть этих средств пошла на социальную защиту наименее защищенных слоев населения, причем так, чтобы они были не проедены, а вложенные в инфраструктуру и долгие годы работали на украинский народ", - сказал он.

По мнению П.Порошенко, необходимо, чтобы на "средства Януковича" "мы начали строительство общежитий для контрактников и военных отелей для офицеров на территории каждой бригады". "Это будет новый подход социальной защиты военнослужащих", - сказал П.Порошенко.

Напомним, как сообщал УНН, ранее П.Порошенко заявил, что средства в объеме 1,4 млрд долларов средств бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины.

Также П.Порошенко заявил, что средства, украденные В.Януковичем, будут направлены на восстановление боеспособности украинской армии и силовых структур.