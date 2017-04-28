П.Порошенко: "средства Януковича" должны пойти на строительство общежитий для военных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Общежития для военных, реабилитационный центр для воинов АТО и инфраструктура для наименее защищенных слоев населения Украины должны быть построены по "средства Януковича". Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время передачи пограничникам средств радиосвязи, передает корреспондент УНН.
"Очень важно, чтобы часть средств пошла на строительство реабилитационного центра для воинов АТО, пострадавших во время российской агрессии, но и очень важно и то, чтобы часть этих средств пошла на социальную защиту наименее защищенных слоев населения, причем так, чтобы они были не проедены, а вложенные в инфраструктуру и долгие годы работали на украинский народ", - сказал он.
По мнению П.Порошенко, необходимо, чтобы на "средства Януковича" "мы начали строительство общежитий для контрактников и военных отелей для офицеров на территории каждой бригады". "Это будет новый подход социальной защиты военнослужащих", - сказал П.Порошенко.
Напомним, как сообщал УНН, ранее П.Порошенко заявил, что средства в объеме 1,4 млрд долларов средств бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины.
Также П.Порошенко заявил, что средства, украденные В.Януковичем, будут направлены на восстановление боеспособности украинской армии и силовых структур.