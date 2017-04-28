П.Порошенко: "кошти Януковича" мають піти на зведення гуртожитків для військових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Гуртожитки для військових, реабілітаційний центр для воїнів АТО та інфраструктура для найменш захищених верств населення України мають бути побудовані за "кошти Януковича". Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час передачі прикордонникам засобів радіозв’язку, передає кореспондент УНН.
"Дуже важливо, щоб частина коштів пішла на будівництво реабілітаційного центру для воїнів АТО, які постраждали під час російської агресії, але й дуже важливо й те, щоб частина цих коштів пішла на соціальний захист найменш захищених верств населення, причому так, щоб вони були не проїдені, а вкладені в інфраструктуру і довгі роки працювали на український народ“, - сказав він.
На думку П.Порошенка, необхідно забезпечити, щоб на “кошти Януковича” “ми почали будівництво гуртожитків для контрактників і військових готелів для офіцерів на території кожної бригади". "Це буде новий підхід соціального захисту військовослужбовців”, — сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше П.Порошенко заявив, що кошти обсягом 1,4 млрд доларів коштів колишнього Президента України Віктора Януковича та його оточення були конфісковані і повернуті до Державного бюджету України.
Також П.Порошенко заявив, що кошти, вкрадені В.Януковичем, будуть спрямовані на відновлення боєздатності українського війська та силових структур.