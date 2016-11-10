П.Порошенко и Й.Хан активизируют усилия для результативного проведения саммита Украина-ЕС 24 ноября

"Президент Украины и Комиссар ЕС договорились активизировать усилия для обеспечения эффективного проведения саммита Украина-ЕС 24 ноября 2016 года в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, собеседники обсудили ряд актуальных вопросов повестки дня Украина-ЕС, в частности введение безвизового режима для граждан Украины. Комиссар ЕС в очередной раз подчеркнул, что Украина выполнила все критерии и в ближайшие недели Европейский Союз должен выполнить собственные обязательства.

Ранее П.Порошенко заявил, что решение Европейской Комиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal не соответствует духу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и Договора об Энергетическом Сообществе.