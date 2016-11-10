П.Порошенко і Й.Хан активізують зусилля для результативного проведення саміту Україна-ЄС 24 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Комісаром ЄС Йоганессом Ханом під час якої сторони домовились активізувати зусилля для забезпечення результативного проведення саміту Україна-ЄС 24 листопада. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
“Президент України та Комісар ЄС домовились активізувати зусилля для забезпечення результативного проведення Саміту Україна-ЄС 24 листопада 2016 року у Брюсселі”, — йдеться у повідомленні.
Як наголосили у прес-службі, співрозмовники обговорили низку актуальних питань порядку денного Україна-ЄС, зокрема запровадження безвізового режиму для громадян України. Комісар ЄС вчергове наголосив, що Україна виконала всі критерії і в найближчі тижні Європейський Союз має виконати власні зобов’язання.
Раніше П.Порошенко заявив, що рішення Європейської Комісії щодо розширення доступу “Газпрому” до газопроводу Opal не відповідає духу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Договору про Енергетичне Співтовариство.