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08:46 • 27316 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 81683 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 113857 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 129121 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 137356 просмотра

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11 марта, 14:12 • 128931 просмотра

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11 марта, 13:46 • 120390 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106802 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107728 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103978 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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П.Порошенко ждет от правоохранителей решительных действий относительно нападения на главу ВСП

П.Порошенко ждет от правоохранителей решительных действий относительно нападения на главу ВСП

Киев • УНН

 • 10975 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет решительных действий от правоохранительных органов относительно нападения на главу Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка. Об этом Глава государства сказал во время заседания Совета по вопросам судебной реформы, передает корреспондент.

"Я жду решительных действий от следователей, от прокуратуры, от полиции, которые должны ответить обществу, что это было за НЛО", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, 18 марта на главу ВСП напали молодые люди в балаклавах.

Полиция открыла два уголовных производства из-за действий активистов возле дома главы ВСП.

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