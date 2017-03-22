П.Порошенко ждет от правоохранителей решительных действий относительно нападения на главу ВСП

"Я жду решительных действий от следователей, от прокуратуры, от полиции, которые должны ответить обществу, что это было за НЛО", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, 18 марта на главу ВСП напали молодые люди в балаклавах.

Полиция открыла два уголовных производства из-за действий активистов возле дома главы ВСП.