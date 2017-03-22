П.Порошенко ждет от правоохранителей решительных действий относительно нападения на главу ВСП
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет решительных действий от правоохранительных органов относительно нападения на главу Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка. Об этом Глава государства сказал во время заседания Совета по вопросам судебной реформы, передает корреспондент.
"Я жду решительных действий от следователей, от прокуратуры, от полиции, которые должны ответить обществу, что это было за НЛО", - подчеркнул Президент.
Как сообщал УНН, 18 марта на главу ВСП напали молодые люди в балаклавах.
Полиция открыла два уголовных производства из-за действий активистов возле дома главы ВСП.