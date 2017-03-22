П.Порошенко чекає від правоохоронців рішучих дій стосовно нападу на голову ВРП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що чекає рішучих дій від правоохоронних органів стосовно нападу на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка. Про це Глава держави сьогодні сказав під час засідання Ради з питань судової реформи, передає кореспондент УНН.
"Я чекаю рішучих дій від слідчих, від прокуратури, від поліції, які мають представити суспільству, що це було за НЛО", - наголосив Президент.
Як повідомляв УНН, 18 березня на голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах.
Поліція відкрила два кримінальні провадження через дії активістів поблизу будинку голови ВРП.