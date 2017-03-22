П.Порошенко чекає від правоохоронців рішучих дій стосовно нападу на голову ВРП

"Я чекаю рішучих дій від слідчих, від прокуратури, від поліції, які мають представити суспільству, що це було за НЛО", - наголосив Президент.

Як повідомляв УНН, 18 березня на голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах.

Поліція відкрила два кримінальні провадження через дії активістів поблизу будинку голови ВРП.