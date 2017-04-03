П.Климкин выразил соболезнования семьям погибших в метро Санкт-Петербурга
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в метро Санкт-Петербурга, передает УНН.
"Выясняем, не пострадали ли украинцы в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим", - написал П.Климкин.
Как сообщал УНН, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.
Из официальных источников известно о 50 пострадавших.
По состоянию на 16:00 об украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.
В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом.
Выясняем, украинцы не пострадали в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим.- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 апреля 2017 г.