П.Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих в метро Санкт-Петербурга
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим в метро Санкт-Петербурга, передає УНН.
"З'ясовуємо, чи українці не постраждали в Санкт-Петербурзі. Висловлюю співчуття сім'ям загиблих та постраждалим", - написав П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.
З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.
Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.
У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.
З'ясовуємо, чи українці не постраждали в Санкт-Петербурзі. Висловлюю співчуття сім'ям загиблих та постраждалим.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 апреля 2017 г.