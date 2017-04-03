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П.Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих в метро Санкт-Петербурга

П.Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих в метро Санкт-Петербурга

Київ • УНН

 • 9528 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим в метро Санкт-Петербурга, передає УНН.

"З'ясовуємо, чи українці не постраждали в Санкт-Петербурзі. Висловлюю співчуття сім'ям загиблих та постраждалим", - написав П.Клімкін.

Як повідомляв УНН, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.

З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.

Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.

У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.

З'ясовуємо, чи українці не постраждали в Санкт-Петербурзі. Висловлюю співчуття сім'ям загиблих та постраждалим.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 апреля 2017 г.

Українські Національні Новини

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