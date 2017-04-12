П.Климкин в Варшаве отметил недопустимость реализации проекта "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин отметил недопустимость реализации политически мотивированных проектов, в частности "Северного потока-2". Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании по вопросам транспортных сообщений между странами ЕС и "Восточного партнерства" в Варшаве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
“Деятельность в рамках инициативы ЕС „Восточное партнерство“ должна быть направлена на достижение конкретных практических результатов, которые были бы понятны и очевидны для обычных граждан”, — отметил П.Климкин.
Во время пленарного заседания на тему развития транспортных сетей между странами ЕС и “Восточного партнерства” министр отметил, что вопросы развития сообщений (interconnectivity) следует рассматривать в более широком контексте, ведь это не только вопрос транспорта, но и поставок энергоносителей и обеспечения энергетической безопасности, осуществление эффективного совместного пограничного и таможенного контроля, либерализации визового режима, а также отмены платы за роуминг.
П.Климкин также заявил, что неотъемлемым элементом развития сообщений должно стать обеспечение их безопасности. В этом контексте министр привлек внимание к действиям РФ, направленным на блокирование транзита украинских товаров в страны Азии, и отметил недопустимость реализации политически мотивированных проектов, в частности “Северного потока-2”.
Глава МИД Украины подчеркнул необходимость обеспечения прагматического подхода к реализации инициативы “Восточного партнерства”, укрепления солидарности и максимального привлечения ЕС к решению общих задач.
Также участники встречи уделили значительное внимание вопросу подготовки саммита “Восточного партнерства”, который планируется провести осенью этого года в Брюсселе.
Как сообщал УНН, в Варшаве началось обсуждение транспортного сообщения между ЕС и странами “Восточного партнерства”.