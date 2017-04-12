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П.Клімкін у Варшаві наголосив на неприпустимості реалізації проекту “Північний потік-2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив на неприпустимості реалізації політично мотивованих проектів, зокрема “Північного потоку-2”. Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні з питань транспортних сполучень між країнами ЄС та “Східного партнерства” у Варшаві, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

“Діяльність в рамках ініціативи ЄС "Східне партнерство" має бути спрямована на досягнення конкретних практичних результатів, які були б зрозумілими і очевидними для пересічних громадян” — наголосив П.Клімкін.

Під час пленарного засідання на тему розбудови транспортних мереж між країнами ЄС та “Східного партнерства” міністр зазначив, що питання розвитку сполучень (interconnectivity) слід розглядати у більш ширшому контексті, адже це не лише питання транспорту, а й постачання енергоносіїв та забезпечення енергетичної безпеки, здійснення ефективного спільного прикордонного і митного контролю, лібералізації візового режиму, а також скасування плати за роумінг.

П.Клімкін також заявив, що невід’ємним елементом розвитку сполучень має стати гарантування їхньої безпеки. У цьому контексті міністр привернув увагу до дій РФ, спрямованих на блокування транзиту українських товарів до країн Азії, та наголосив на неприпустимості реалізації політично мотивованих проектів, зокрема “Північного потоку-2”.

Голова МЗС України підкреслив необхідність забезпечення прагматичного підходу до реалізації ініціативи “Східного партнерства”, зміцнення солідарності та максимального залучення ЄС до вирішення спільних завдань.

Також учасники зустрічі приділили значну увагу питанню підготовки саміту “Східного партнерства”, який планується провести восени цього року у Брюсселі.

Як повідомляв УНН, у Варшаві почалось обговорення транспортного сполучення між ЄС і країнами "Східного партнерства".

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