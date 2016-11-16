П.Климкин сообщил, что пока не определена дата проведения встречи в "нормандском формате"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что пока нет определенной даты для проведения встречи глав иностранных дел стран "нормандской" четверки. Об этом он сказал журнаистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"По дате (встречи глав МИД "нормандской четверки" - ред.) были только предварительные консультации. Были предложения относительно 29, относительно 30. То есть, какой-то дате в конце ноября, поскольку предыдущее предложение в Берлине прозвучало, что встреча министров иностранных дел должна состояться до конца ноября", - сказал он.
По словам министра, Украина ведет консультации с немецкими и французскими партнерами, но пока с Россией нет общего видения "дорожной карты" по Донбассу.