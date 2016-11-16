П.Клімкін повідомив, що наразі не визначено дату проведення зустрічі у "нормандському форматі"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що наразі немає визначеної дати для проведення зустрічі голів закордонних справ країн "нормандської" четвірки. Про це він сказав журнаістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“По даті (зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" — ред.) були тільки попередні консультації. Були пропозиції щодо 29, щодо 30. Тобто, якоїсь дати наприкінці листопада, оскільки попередня пропозиція в Берліні пролунала, що зустріч міністрів закордонних справ має відбутися до кінця листопада”, — сказав він.
За словами міністра, Україна веде консультації з німецькими та французькими партнерами, але поки з Росією немає спільного бачення “дорожньої карти” щодо Донбасу.