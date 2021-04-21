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ОЗХО проголосовала за ограничение прав и привилегий Сирии

ОЗХО проголосовала за ограничение прав и привилегий Сирии

Киев  •  УНН

 • 16368 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) большинством голосов поддержали решение приостановить ряд прав и привилегий Сирии в этой организации, передает УНН.

Детали

“Организованное совместно с Великобританией решение по Сирии принято с 87 голосами в поддержку”, — говорится в сообщении британского постпредства при ОЗХО в Twitter. 15 стран, в том числе, Россия, Китай и Иран, проголосовали “против”, 34 страны воздержались. В голосовании приняли участие представители 136 из 193 членов ОЗХО.

“Решение приостанавливает права и привилегии Сирии в ОЗХО”, — отмечается в нем. Это означает, что Сирия лишается права голоса на ежегодных конференциях ОЗХО, отныне не имеет права добиваться избрания в исполнительный совет организации, а также — возглавлять какую бы то ни было службу внутри ОЗХО.

UK co-sponsored Decision on Syria passes, with 87 votes in favour, at #CSP25. Decision suspends some of Syria’s rights & privileges in the @OPCW. Now up to #Syria to come back into compliance. Vital step to maintain credibility of Chemical Weapons Convention.

— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) April 21, 2021

Контекст

ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад о применении химического оружия в населенном пункте Саракиб 4 февраля 2018 года. В нем указывается, что “есть разумные основания” полагать, что военный вертолет ВВС САР сбросил на восточную часть Саракеба как минимум одну бочку с хлорином, от которого пострадали 12 человек. Власти Сирии считают данные доклада ошибочными.

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