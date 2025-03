ОЗХО проголосовала за ограничение прав и привилегий Сирии

Детали

“Организованное совместно с Великобританией решение по Сирии принято с 87 голосами в поддержку”, — говорится в сообщении британского постпредства при ОЗХО в Twitter. 15 стран, в том числе, Россия, Китай и Иран, проголосовали “против”, 34 страны воздержались. В голосовании приняли участие представители 136 из 193 членов ОЗХО.

“Решение приостанавливает права и привилегии Сирии в ОЗХО”, — отмечается в нем. Это означает, что Сирия лишается права голоса на ежегодных конференциях ОЗХО, отныне не имеет права добиваться избрания в исполнительный совет организации, а также — возглавлять какую бы то ни было службу внутри ОЗХО.

UK co-sponsored Decision on Syria passes, with 87 votes in favour, at #CSP25. Decision suspends some of Syria’s rights & privileges in the @OPCW. Now up to #Syria to come back into compliance. Vital step to maintain credibility of Chemical Weapons Convention.

— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) April 21, 2021

Контекст

ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад о применении химического оружия в населенном пункте Саракиб 4 февраля 2018 года. В нем указывается, что “есть разумные основания” полагать, что военный вертолет ВВС САР сбросил на восточную часть Саракеба как минимум одну бочку с хлорином, от которого пострадали 12 человек. Власти Сирии считают данные доклада ошибочными.