ОЗХЗ проголосувала за обмеження прав та привілеїв Сирії

Деталі

“Організоване спільно з Великою Британією рішення по Сирії прийнято з 87 голосами на підтримку”, — йдеться в повідомленні британського постпредства при ОЗХЗ в Twitter. 15 країн, в тому числі, Росія, Китай і Іран, проголосували “проти”, 34 країни утрималися. У голосуванні взяли участь представники 136 з 193 членів ОЗХЗ.

“Рішення призупиняє права і привілеї Сирії в ОЗХЗ”, — наголошується в ньому. Це означає, що Сирія позбавляється права голосу на щорічних конференціях ОЗХЗ, відтепер не має права домагатися обрання до виконавчої ради організації, а також — очолювати яку б то не було службу всередині ОЗХЗ.

UK co-sponsored Decision on Syria passes, with 87 votes in favour, at # CSP25 . Decision suspends some of Syria’s rights & privileges in the @OPCW . Now up to #Syria to come back into compliance. Vital step to maintain credibility of Chemical Weapons Convention.

— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) April 21, 2021

Контекст

ОЗХЗ 12 квітня опублікувала доповідь про застосування хімічної зброї в населеному пункті Саракіб 4 лютого 2018 року. У ній вказується, що “мають вагомі підстави” вважати, що військовий вертоліт ВПС САР скинув на східну частину Саракеба як мінімум одну бочку з хлорином, від якої постраждали 12 осіб. Влада Сирії вважає дані доповіді помилковими.