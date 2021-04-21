ОЗХЗ проголосувала за обмеження прав та привілеїв Сирії

ukru
Ексклюзив
10:51 • 55159 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 100753 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 132813 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 174108 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 257126 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186255 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179135 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188554 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155286 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160322 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 55715 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 75999 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 103361 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 116075 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 53673 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 257123 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 203813 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 298610 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 293687 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 420095 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 19682 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 96489 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100627 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 96639 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112719 перегляди
Актуальне
ОЗХЗ проголосувала за обмеження прав та привілеїв Сирії

ОЗХЗ проголосувала за обмеження прав та привілеїв Сирії

Київ • УНН

 • 16377 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Члени Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) більшістю голосів підтримали рішення призупинити ряд прав і привілеїв Сирії в цій організації, передає УНН.

Деталі

“Організоване спільно з Великою Британією рішення по Сирії прийнято з 87 голосами на підтримку”, — йдеться в повідомленні британського постпредства при ОЗХЗ в Twitter. 15 країн, в тому числі, Росія, Китай і Іран, проголосували “проти”, 34 країни утрималися. У голосуванні взяли участь представники 136 з 193 членів ОЗХЗ.

“Рішення призупиняє права і привілеї Сирії в ОЗХЗ”, — наголошується в ньому. Це означає, що Сирія позбавляється права голосу на щорічних конференціях ОЗХЗ, відтепер не має права домагатися обрання до виконавчої ради організації, а також — очолювати яку б то не було службу всередині ОЗХЗ.

UK co-sponsored Decision on Syria passes, with 87 votes in favour, at # CSP25 . Decision suspends some of Syria’s rights & privileges in the @OPCW . Now up to #Syria to come back into compliance. Vital step to maintain credibility of Chemical Weapons Convention.

— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) April 21, 2021

Контекст

ОЗХЗ 12 квітня опублікувала доповідь про застосування хімічної зброї в населеному пункті Саракіб 4 лютого 2018 року. У ній вказується, що “мають вагомі підстави” вважати, що військовий вертоліт ВПС САР скинув на східну частину Саракеба як мінімум одну бочку з хлорином, від якої постраждали 12 осіб. Влада Сирії вважає дані доповіді помилковими.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами