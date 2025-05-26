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Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора
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09:30 • 2250 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

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Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Киев • УНН

 • 2166 просмотра

Бывший заместитель генпрокурора призывает к аресту Кузьминых из-за игнорирования суда в деле взяточничества. Прокуроры должны просить суд изменить меру пресечения на содержание под стражей.

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Из-за неисполнения процессуальных обязанностей обвиняемым во взяточничестве народным депутатом Сергеем Кузьминых сторона обвинения должна просить суд изменить ему меру пресечения на содержание под стражей. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец.

Сергей Кузьминых несколько раз подряд проигнорировал заседание Высшего антикоррупционного суда под предлогом командировки в Молдову с целью укрепления межпарламентского сотрудничества. Как пояснили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, на нардепа не возлагалась обязанность сдать загранпаспорта и сообщать стороне обвинения о выезде за границу. Следующее заседание суда запланировано на понедельник, 26 мая, на 14:30.

Мне интересно, а почему при наличии такого преступления, извините, тем более коррупционного, в котором он подозревается, почему на него не наложили такую процессуальную обязанность, как запрет, например, выезжать за границу, сдать загранпаспорта? Это промах следственного судьи. А может такие вопросы не задавались, допустим, прокурором в этом процессе, мне трудно сказать. Но я считаю, что это прокол и можно его восстановить путем обращения того же прокурора к следственному судье, тем более, если это рассматривается дело по существу, то к судье с ходатайством об изменении меры пресечения

- отметил Баганец.

По его словам, из-за того, что Сергей Кузьминых игнорирует судебные заседания – он нарушает возложенные на него обязанности. Поэтому, по мнению бывшего заместителя генпрокурора, стороне обвинения следует обратиться в суд об изменении меры пресечения, например, на заключение под стражу.

"Это законом не запрещено. Там четко сказано, если подозреваемый не выполняет возложенные на него обязанности, ему могут изменить меру пресечения на содержание под стражей", - пояснил Баганец.

Кроме того, по его мнению, стороне обвинения следует просить суд о принудительном приводе нардепа на заседание, если он и дальше будет игнорировать суд.

А можно ли, например, применить к нему принудительный привод на заседание, если вы там несколько раз подряд игнорируете заседание?

"Я в этой ситуации, если бы был прокурором в процессе, я бы обратился к председательствующему с ходатайством об изменении меры пресечения. Даже моя такая инициатива, она бы его заставила ходить на судебные заседания", - резюмировал Баганец.

Напомним

Нардепа, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых разоблачили на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования.

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области.

31 января 2022 года тогдашняя Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение.

Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы, из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрытия" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых, которого, напомним, подозревают в получении более полумиллиона гривен взятки, избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. В настоящее время продолжается стадия исследования доказательств. За это время нардеп неоднократно игнорировал судебные заседания.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
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