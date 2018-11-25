Гололед на трассах: в Киевской области фиксируют многочисленные ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киевской области сегодня после обеда из-за гололеда происходят многочисленные ДТП. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы происшествий, передает УНН.
В частности, на Обуховской трассе очевидцы насчитали около 10 ДТП. В некоторых местах автомобили движутся со скоростью менее 20 км в час. ДТП происходят и на Одесском, Харьковском направлениях.
В патрульной полиции не смогли назвать точное количество ДТП, поскольку данные о них будут известны после завершения дежурств патрулей.
Напомним, сегодня из-за сильного гололеда в Житомире из около 200 автобусных рейсов отменено отправления и принятия - 37 рейсов.
Кроме того, в Житомире из-за гололеда на маршрут не вышел коммунальный транспорт города.
Добавим, что в столице, 25 и 26 ноября ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица .