Ожеледь на трасах: в Київській області фіксують численні ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Київській області сьогодні після обіду через ожеледицю відбуваються численні ДТП. Про це у соціальних мережах повідомляють очевидці пригод, передає УНН.
Зокрема на Обухівській трасі очевидці нарахували близько 10 ДТП. В деяких місцях автомобілі рухаються зі швидкістю менше 20 км на годину. Автопригоди відбуваються і на Одеському, Харківському напрямках.
У патрульній поліції не змогли назвати точну кількість ДТП, оскільки дані про них будуть відомі по завершенню чергувань патрулів.
Нагадаємо, сьогодні через сильну ожеледицю у Житомирі з близько 200 автобусних рейсів відмінено відправлення та прийняття - 37 рейсів.
Крім того, у Житомирі через ожеледицю на маршрут не вийшов комунальний транспорт міста.
Додамо, що у столиці, 25 та 26 листопада очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.