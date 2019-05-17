Вооруженная банда похитила человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Киевской области трое мужчин с оружием похитили мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество полиции Киевской области в Facebook.
Происшествие произошло в селе Чубинское Бориспольского района - группа из трех человек с применением оружия похитила мужчину.
По данным полиции, злоумышленники завезли его в лес, стреляли в потерпевшего из травматического оружия и звонили его жене, у которой требовали за освобождение мужа 30 тысяч долларов и автомобиль.
После получения денежных средств и автомобиля Mercedes С200 злоумышленники отпустили мужчину.
Позже полиция установила причастных к уголовному преступлению. Ими оказались 37-летний и 41-летний уроженцы Республики Таджикистан и 33-летний киевлянин.
Во время задержания нападавших правоохранители обнаружили у них ключи от угнанного автомобиля и личные вещи потерпевшего, которыми злоумышленники завладели во время разбойного нападения.
Суд избрал арест для двух задержанных злоумышленников, третий - разыскивается.
По факту правонарушения открыты уголовные производства по ч. 2 статьи 187 (разбой), ч. 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
После объявления приговора суда и отбывания наказания в отношении иностранцев будет рассматриваться вопрос выдворения из Украины и запрет на въезд.
Как сообщал УНН, на Прикарпатье похитили мужчину.