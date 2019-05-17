Озброєна банда викрала чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Київщині троє чоловіків зі зброєю викрали чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту поліції Київської області у Facebook.
Подія сталася у селі Чубинське Бориспільського району – група з трьох осіб із застосуванням зброї викрала чоловіка.
За даними поліції, зловмисники завезли його до лісу, стріляли в потерпілого з травматичної зброї та телефонували його дружині, в якої вимагали за звільнення чоловіка 30 тисяч доларів та автомобіль.
Після отримання грошових коштів та автомобіля Mercedes С200 зловмисники відпустили чоловіка.
Пізніше поліція встановила причетних до кримінального правопорушення. Ними виявились 37-річний та 41-річний уродженці Республіки Таджикистан та 33-річний киянин.
Під час затримання нападників правоохоронці виявили у них ключі від викраденого автомобіля та особисті речі потерпілого, якими зловмисники заволоділи під час розбійного нападу.
Суд обрав арешт для двох затриманих зловмисників, третій – розшукується.
За фактом правопорушення відкриті кримінальні провадження за ч. 2 статті 187 (Розбій), ч. 3 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.
Після оголошення вироку суду та відбування покарання стосовно іноземців буде розглядатися питання видворення з України та заборони в’їзду.
Як повідомляв УНН, на Прикарпатті викрали чоловіка.