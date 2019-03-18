Овощи в Украине сильно не подорожают - эксперт

"За февраль мы увидели, что цены немного выровнялась, то есть если в конце прошлого года и в январе овощи росли в цене то сейчас мы наблюдаем, что некоторые овощи стали дешевле: лук на 7%, морковь и свеклу на 4%. Однако капуста на 13 % стала дороже", - сказал Дорошенко.



По его словам, до июня особого роста цен на овощи не будет. Максимум колебания до минус 5% и плюс 7%.



Напомним, темпы роста цен на овощи борщового набора в январе ускорились - до 86% (год к году).