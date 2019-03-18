Овочі в Україні сильно не подорожчають - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Ціни на овочі знизилися. Цибуля стала дешевшою на 7%, буряк та морква на 4%. Проте капуста зросла на 13%. Про це у коментарі УНН повідомив директор української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
"За лютий ми побачили, що ціни трохи вирівнялася, тобто якщо наприкінці минулого року та у січні овочі зростали у вартості то зараз ми спостерігаємо, що деякі овочі стали дешевші: цибуля на 7%, морква та буряк на 4%. Проте капуста на 13% стала дорожчою", - сказав Дорошенко.
За його словами, до червня особливого зростання цін на овочі не буде. Максимум коливання до мінус 5% та плюс 7%.
Нагадаємо, темпи зростання цін на овочі борщового набору у січні прискорилися - до 86% (рік до року).