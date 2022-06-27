ОВА: в Лисичанске разрушения получили по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Лисичанске очень много повреждений. По возможности обследуются улицы и дома на наличие пострадавших. Разрушения испытали по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожены сразу шесть частных домов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.