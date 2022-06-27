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ОВА: в Лисичанске разрушения получили по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир

ОВА: в Лисичанске разрушения получили по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир

Киев • УНН

 • 194882 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Лисичанске очень много повреждений. По возможности обследуются улицы и дома на наличие пострадавших. Разрушения испытали по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожены сразу шесть частных домов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

“В Лисичанске, Волчеяровке, Лоскутовке и Верхнекамянке россияне не прекращают разрушать жилье, промышленные и административные объекты. Нет такого часа, когда вражеская артиллерия стихает”, — отметил он.

Детали

Гайдай подчеркнул, что штурмовая авиация оккупантов 26 июня нанесла авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке. В Волчеяровке идут бои.

“Россияне пытались атаковать в районе Верхнекамянки, но вынуждены были отойти — не все из них это смогли сделать самостоятельно”, — отметил он.

Глава ОВА добавил, что также россиянами обстреляна территория автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещения пограничного отряда и одно из админзданий.

“Они пытаются блокировать город с юга, при этом уничтожают все что есть, куда может достать их артиллерия и системы залпового огня. Держим оборону Лисичанска”, — отметил Гайдай.

Напомним

На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск с юга.

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