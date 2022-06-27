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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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ОВА: у Лисичанську руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир

ОВА: у Лисичанську руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир

Київ • УНН

 • 194882 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. У Лисичанську дуже багато пошкоджень. За можливістю, обстежуються вулиці та будинки на наявність постраждалих. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

“У Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці росіяни не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає”, — зазначив він.

Деталі

Гайдай наголосив, що штурмова авіація окупантів 26 червня нанесла авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої.

“Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти — не всі з них це змогли зробити самостійно”, — зазначив він.

Голова ОВА додав, що також росіянами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одна із адмінбудівель.

“Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їх артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська”, — зазначив Гайдай.

Нагадаємо

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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