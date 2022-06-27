ОВА: у Лисичанську руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У Лисичанську дуже багато пошкоджень. За можливістю, обстежуються вулиці та будинки на наявність постраждалих. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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“У Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці росіяни не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає”, — зазначив він.
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Гайдай наголосив, що штурмова авіація окупантів 26 червня нанесла авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої.
“Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти — не всі з них це змогли зробити самостійно”, — зазначив він.
Голова ОВА додав, що також росіянами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одна із адмінбудівель.
“Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їх артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська”, — зазначив Гайдай.
Нагадаємо
На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня.