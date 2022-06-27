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Окупанти намагаються блокувати Лисичанськ з півдня - Генштаб

Окупанти намагаються блокувати Лисичанськ з півдня - Генштаб

Київ • УНН

 • 153799 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня. Веде обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Вовчоярівка, Лоскутівка та Верхньокам’янка. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі міста Лисичанськ. Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За наявною інформацією, керівництво республіки білорусь продовжує надавати військову підтримку російській федерації, зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Українські Національні Новини

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