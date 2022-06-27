Оккупанты пытаются блокировать Лисичанск с юга - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск с юга. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
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“На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск с юга. Ведет обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекамянка. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе города Лисичанск. Продолжаются боевые действия в районе Волчоярки. Вблизи Верхнекамянки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти”, — говорится в сообщении.
Напомним
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, руководство республики беларусь продолжает оказывать военную поддержку российской федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов.