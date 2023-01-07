ОВА: на Никопольщине четвертая за почти полгода ночь без ударов

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"Ночь была более-менее спокойной во всех районах. С сиреной, но без атак. На Никопольщине тревога длилась почти 9 часов. Прошло. Это четвертая на Никопольщине ночь без ударов за почти полгода - с тех пор как россияне начали терроризировать район обстрелами. И сейчас везде тихо. Но не следует расслабляться. Переходите в укрытие, как только звучит сирена. Берегите себя. Свет победит тьму", - написал Резниченко в Telegram.

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