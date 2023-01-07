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Плюс 490: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 110 740 осіб, 3066 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Плюс 490: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали:

· особового складу ‒ близько 110740 (+490) осіб ліквідовано;

· танків ‒ 3066 (+2) од;

· бойових броньованих машин ‒ 6125 (+1) од;

· артилерійських систем – 2062 (+3) од;

· РСЗВ – 431 (+0) од;

· засоби ППО ‒ 217 (+2) од;

· літаків – 285 (+0) од;

· гелікоптерів – 272 (+0) од;

· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0);

· крилаті ракети ‒ 723 (+0);

· кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

· автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од;

· спеціальна техніка ‒ 182 (+0).

Дані уточнюються.

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