Плюс 490: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 110 740 человек, 3066 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.23 ориентировочно составили:
· личного состава - около 110740 (+490) человек ликвидировано;
· танков - 3066 (+2) ед;
· боевых бронированных машин - 6125 (+1) ед;
· артиллерийских систем – 2062 (+3) ед;
· РСЗО – 431 (+0) ед;
· средства ПВО - 217 (+2) ед;
· самолётов – 285 (+0) ед;
· вертолётов – 272 (+0) ед;
· БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0);
· крылатые ракеты - 723 (+0);
· корабли /катера - 16 (+0) ед;
· автомобильной техники и автоцистерн – 4798 (+1) ед;
· специальная техника - 182 (+0).
Данные уточняются.