ОВА: на Нікопольщині четверта за майже півроку ніч без ударів

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"Ніч була більш-менш спокійною в усіх районах. З сиреною, та без атак. На Нікопольщині тривога тривала майже 9 годин. Минулося. Це четверта на Нікопольщині ніч без ударів за майже півроку - відтоді як росіяни почали тероризувати район обстрілами. І зараз усюди тихо. Та не слід розслаблятися. Переходьте в укриття, щойно звучить сирена. Бережіть себе. Світло переможе темряву", - написав Резніченко в Telegram.

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