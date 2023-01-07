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ОВА: на Нікопольщині четверта за майже півроку ніч без ударів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. У ніч на 7 січня, обстрілів Дніпропетровщини не було. Це четверта на Нікопольщині ніч без ударів за майже півроку. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

 

ОВА: на Нікопольщині четверта за майже півроку ніч без ударів

Цитата

"Ніч була більш-менш спокійною в усіх районах. З сиреною, та без атак. На Нікопольщині тривога тривала майже 9 годин. Минулося. Це четверта на Нікопольщині ніч без ударів за майже півроку - відтоді як росіяни почали тероризувати район обстрілами. І зараз усюди тихо. Та не слід розслаблятися. Переходьте в укриття, щойно звучить сирена. Бережіть себе. Світло переможе темряву", - написав Резніченко в Telegram.

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