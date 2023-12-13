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"Ответ на все это будет": Зеленский отреагировал на ракетную атаку рф на Киев

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 07:30  •  30931 просмотра

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Президент Украины Зеленский заявил, что все 10 российских баллистических ракет, выпущенных по Киеву, были сбиты, а всем пострадавшим оказана помощь. Зеленский подтвердил новые мощные договоренности по наращиванию мощностей для защиты.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку армии рф на Киев 10 баллистическими ракетами, указав, что ответ на все это будет, а Украина работает над увеличением количества систем ПВО, передает УНН.

Сегодня ночью было 10 баллистических ракет. Все сбиты! Спасибо нашим Воздушным силам и партнерам. Всем пострадавшим оказывается помощь. Я благодарю службы, которые спасают, помогают и ликвидируют последствия. Будем и дальше работать, наращивая наши мощности для защиты. И уже есть новые мощные договоренности. Работаем над ускорением поставок

- отметил Зеленский в соцсетях.

Зеленский указал: "Только вчера мы с Президентом Байденом договорились работать над увеличением количества систем ПВО в Украине, страна-террорист продемонстрировала, насколько важно это решение".

По его словам, "каждая дополнительная система ПВО важна, каждая партия ракет для систем ПВО важна". "Это важно для людей, важно для городов и важно для Украины. Потому что это спасает жизни!" - отметил Президент.

"А россия в очередной раз подтвердила свое звание позорной страны, которая выпускает ракеты ночью, нанося удары по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам зимой.

Ответ на все это будет. Обязательно!" - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву. 

Во время ночной ракетной атаки российских войск на Киев зафиксировано около десятка случаев падения обломков в четырех районах, 53 человека пострадали.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
"Відповідь на все це буде": Зеленський відреагував на ракетну атаку рф на Київ
"There will be a response to all this": Zelensky reacts to Russia's missile attack on Kyiv
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"Ответ на все это будет": Зеленский отреагировал на ракетную атаку рф на Киев

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