"Ответ на все это будет": Зеленский отреагировал на ракетную атаку рф на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку армии рф на Киев 10 баллистическими ракетами, указав, что ответ на все это будет, а Украина работает над увеличением количества систем ПВО, передает УНН.

Сегодня ночью было 10 баллистических ракет. Все сбиты! Спасибо нашим Воздушным силам и партнерам. Всем пострадавшим оказывается помощь. Я благодарю службы, которые спасают, помогают и ликвидируют последствия. Будем и дальше работать, наращивая наши мощности для защиты. И уже есть новые мощные договоренности. Работаем над ускорением поставок - отметил Зеленский в соцсетях.

Зеленский указал: "Только вчера мы с Президентом Байденом договорились работать над увеличением количества систем ПВО в Украине, страна-террорист продемонстрировала, насколько важно это решение".

По его словам, "каждая дополнительная система ПВО важна, каждая партия ракет для систем ПВО важна". "Это важно для людей, важно для городов и важно для Украины. Потому что это спасает жизни!" - отметил Президент.

"А россия в очередной раз подтвердила свое звание позорной страны, которая выпускает ракеты ночью, нанося удары по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам зимой.

Ответ на все это будет. Обязательно!" - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.

Во время ночной ракетной атаки российских войск на Киев зафиксировано около десятка случаев падения обломков в четырех районах, 53 человека пострадали.