Оттока мужчин из Украины нет - пограничная служба
Киев • УНН
Как сообщил Андрей Демченко из Государственной пограничной службы, украинские мужчины последние две недели чаще пересекают границу, возвращаясь в Украину, и оттока мужчин не наблюдается.
Оттока мужчин из Украины нет. За последние две недели украинские мужчины наоборот больше пересекали границу, следуя в Украину. Об этом в пятницу сообщил в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.
Демченко, комментируя информацию об около 6 тыс. мужчин, которые ежедневно пересекают границу, отметил, что речь идет о движении мужчин как на выезд, так и на въезд в Украину.
К сожалению, сложилось ложное впечатление, что ежедневно мужчины пересекают границу исключительно на выезд, и каждый день - это новые люди, и обратно они не возвращаются. Движение мужчин, в том числе, кому разрешено пересекать границу, происходит как на выезд из Украины, так и, конечно, мужчины пересекают границу и на въезд в Украину
По его словам, за последние две недели украинские мужчины наоборот больше границу пересекали, следуя в Украину, чем за ее пределы.
"Если проанализировать последние две недели, то украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет даже наоборот больше границу пересекали, следуя в Украину, чем за ее пределы. Относительно выезда. Нужно понимать, что в целом для мужчин есть ограничения по выезду из Украины, кроме тех, кто подпадает под условия пересечения. Если говорить о том количестве (около 6 тыс.), которое отмечал мой коллега из Западного регионального управления, то 50% составляют водители, которые осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров", - отметил Демченко.
Он сообщил, что по 15-17% - это лица с инвалидностью, также многодетные родители. 7% - это признаны непригодными к военной службе и имеют соответствующие документы. 3% - лица, которые перевозят гуманитарные грузы.
Если проанализировать ноябрь по движению мужчин на выезд и въезд, то в процентном соотношении это движение происходило 50 на 50. То есть, оттока мужчин из Украины, если анализировать пересечение границы, нет
Дополнение
Начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ, полковник Игорь Матвийчук заявил, что около 6 тыс. мужчин призывного возраста ежедневно выезжают за границу. Из них по системе "Шлях" как волонтеры - 150-200 мужчин.
Оттока мужчин из Украины нет - пограничная служба
Как сообщил Андрей Демченко из Государственной пограничной службы, украинские мужчины последние две недели чаще пересекают границу, возвращаясь в Украину, и оттока мужчин не наблюдается.
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