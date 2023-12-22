Оттока мужчин из Украины нет - пограничная служба

Оттока мужчин из Украины нет. За последние две недели украинские мужчины наоборот больше пересекали границу, следуя в Украину. Об этом в пятницу сообщил в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Демченко, комментируя информацию об около 6 тыс. мужчин, которые ежедневно пересекают границу, отметил, что речь идет о движении мужчин как на выезд, так и на въезд в Украину.

К сожалению, сложилось ложное впечатление, что ежедневно мужчины пересекают границу исключительно на выезд, и каждый день - это новые люди, и обратно они не возвращаются. Движение мужчин, в том числе, кому разрешено пересекать границу, происходит как на выезд из Украины, так и, конечно, мужчины пересекают границу и на въезд в Украину - сказал Демченко.

По его словам, за последние две недели украинские мужчины наоборот больше границу пересекали, следуя в Украину, чем за ее пределы.

"Если проанализировать последние две недели, то украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет даже наоборот больше границу пересекали, следуя в Украину, чем за ее пределы. Относительно выезда. Нужно понимать, что в целом для мужчин есть ограничения по выезду из Украины, кроме тех, кто подпадает под условия пересечения. Если говорить о том количестве (около 6 тыс.), которое отмечал мой коллега из Западного регионального управления, то 50% составляют водители, которые осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров", - отметил Демченко.

Он сообщил, что по 15-17% - это лица с инвалидностью, также многодетные родители. 7% - это признаны непригодными к военной службе и имеют соответствующие документы. 3% - лица, которые перевозят гуманитарные грузы.

Если проанализировать ноябрь по движению мужчин на выезд и въезд, то в процентном соотношении это движение происходило 50 на 50. То есть, оттока мужчин из Украины, если анализировать пересечение границы, нет - заявил Демченко.

Дополнение

Начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ, полковник Игорь Матвийчук заявил, что около 6 тыс. мужчин призывного возраста ежедневно выезжают за границу. Из них по системе "Шлях" как волонтеры - 150-200 мужчин.