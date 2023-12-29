Отстранен чиновник КГВА, который помогал депутатам уклоняться от военной службы
Киевский суд отстранил от должности руководителя аппарата КГВА за пособничество должностным лицам в уклонении от военной службы. По решению суда он находится под ночным домашним арестом.
Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек
10 человек оказались в ловушке после того, как ракета попала в киевский склад.
Во Львове количество пострадавших из-за ракетной атаки рф возросло до 15 - ОВА
Российский ракетный удар по Львову привел к тому, что пострадало 15 человек.
Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере 12 человек погибли, десятки ранены - МВД
Массированные удары привели к по меньшей мере 12 смертям и многочисленным ранениям.
Посол США отреагировала на ракетную атаку рф: Украина нуждается в финансировании сейчас, чтобы прекратить этот ужас
Посол США в Украине призывает к немедленному финансированию Украины в ответ на широкомасштабные ракетные атаки России, подчеркивая насущную необходимость поддержать борьбу за свободу.
Вражеская атака на Запорожье: 10 человек пострадали, одна женщина погибла, повреждены дома, школы, медучреждения, гаражи, заправка
В результате вражеского обстрела Запорожья 1 человек погиб, 10 получили ранения; повреждены здания, в том числе школы и больница.
"Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита": Зеленский показал последствия атаки рф на Украину
Зеленский сообщил, что россия выпустила около 110 ракет по Украине; большинство из них сбито, но атаки привели к жертвам и разрушениям.
Атака рф на Киев: уже известно о двух погибших и 18 раненых
В результате российской ракетной атаки на Киев погибли 2 человека, 18 получили ранения; некоторые из них были спасены из-под завалов.
Атака рф на Киев: над столицей поражено более трех десятков целей
Киев пережил длительную воздушную тревогу из-за мощной ракетной атаки противника, которая привела к разрушениям и жертвам. Более трех десятков воздушных целей были перехвачены средствами противовоздушной обороны.
По тем же билетам на следующий поезд: "Укрзализныця" предупредила о выходе для тех, кто опоздал на вокзал из-за затяжной тревоги
Укрзализныця позволяет пассажирам, которые опоздали на поезд из-за тревоги, использовать тот же билет на следующий поезд, если есть свободные места.