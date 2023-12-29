Отстранен чиновник КГВА, который помогал депутатам уклоняться от военной службы

Печерский суд Киева отстранил от должности руководителя аппарата КГВА, который помогал депутатам Киевского горсовета уклоняться от военной службы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона суд отстранил от должности руководителя аппарата КМВА, уличенного в содействии в уклонении от военной службы - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее Печерский суд принял решение об избрании чиновнику меры пресечения - ночного домашнего ареста.

Напомним,

В декабре прокуроры сообщили о подозрении должностному лицу КГВА, который незаконно "командировал" депутатов из воинской части в военную администрацию Киева. Зафиксировано, что он оформил командировку по меньшей мере трем столичным депутатам и одному помощнику депутата Киевсовета. Они не появлялись на службе в течение года, хотя продолжали получать денежное обеспечение.

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