Отстранен чиновник КГВА, который помогал депутатам уклоняться от военной службы

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  131113 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  180056 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  199523 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  218528 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  195229 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  199172 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  186333 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  189138 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  195829 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178919 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168482 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151673 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132985 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129936 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139717 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Отстранен чиновник КГВА, который помогал депутатам уклоняться от военной службы

Киевский суд отстранил от должности руководителя аппарата КГВА за пособничество должностным лицам в уклонении от военной службы. По решению суда он находится под ночным домашним арестом.

Киев •   •  15143 просмотра
Отстранен чиновник КГВА, который помогал депутатам уклоняться от военной службы

Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек

10 человек оказались в ловушке после того, как ракета попала в киевский склад.

Война •   •  19369 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек

Во Львове количество пострадавших из-за ракетной атаки рф возросло до 15 - ОВА

Российский ракетный удар по Львову привел к тому, что пострадало 15 человек.

Война •   •  20193 просмотра
Во Львове количество пострадавших из-за ракетной атаки рф возросло до 15 - ОВА

Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере 12 человек погибли, десятки ранены - МВД

Массированные удары привели к по меньшей мере 12 смертям и многочисленным ранениям.

Война •   •  19983 просмотра
Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере 12 человек погибли, десятки ранены - МВД

Посол США отреагировала на ракетную атаку рф: Украина нуждается в финансировании сейчас, чтобы прекратить этот ужас

Посол США в Украине призывает к немедленному финансированию Украины в ответ на широкомасштабные ракетные атаки России, подчеркивая насущную необходимость поддержать борьбу за свободу.

Война •   •  18595 просмотра
Посол США отреагировала на ракетную атаку рф: Украина нуждается в финансировании сейчас, чтобы прекратить этот ужас

Вражеская атака на Запорожье: 10 человек пострадали, одна женщина погибла, повреждены дома, школы, медучреждения, гаражи, заправка

В результате вражеского обстрела Запорожья 1 человек погиб, 10 получили ранения; повреждены здания, в том числе школы и больница.

Война •   •  17234 просмотра
Вражеская атака на Запорожье: 10 человек пострадали, одна женщина погибла, повреждены дома, школы, медучреждения, гаражи, заправка

"Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита": Зеленский показал последствия атаки рф на Украину

Зеленский сообщил, что россия выпустила около 110 ракет по Украине; большинство из них сбито, но атаки привели к жертвам и разрушениям.

Война •   •  24733 просмотра
"Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита": Зеленский показал последствия атаки рф на Украину

Атака рф на Киев: уже известно о двух погибших и 18 раненых

В результате российской ракетной атаки на Киев погибли 2 человека, 18 получили ранения; некоторые из них были спасены из-под завалов.

Война •   •  24151 просмотра
Атака рф на Киев: уже известно о двух погибших и 18 раненых

Атака рф на Киев: над столицей поражено более трех десятков целей

Киев пережил длительную воздушную тревогу из-за мощной ракетной атаки противника, которая привела к разрушениям и жертвам. Более трех десятков воздушных целей были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

Война •   •  20558 просмотра
Атака рф на Киев: над столицей поражено более трех десятков целей

По тем же билетам на следующий поезд: "Укрзализныця" предупредила о выходе для тех, кто опоздал на вокзал из-за затяжной тревоги

Укрзализныця позволяет пассажирам, которые опоздали на поезд из-за тревоги, использовать тот же билет на следующий поезд, если есть свободные места.

Общество •   •  21024 просмотра
По тем же билетам на следующий поезд: "Укрзализныця" предупредила о выходе для тех, кто опоздал на вокзал из-за затяжной тревоги