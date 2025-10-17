Отставной офицер ВМС США говорит, что Вашингтон вряд ли предоставит Киеву ракеты Tomahawk
Киев • УНН
Отставной офицер ВМС США Марк Монтгомери заявил, что США вряд ли предоставят Украине ракеты "Tomahawk" из-за необходимости американской помощи для их эксплуатации. Он отметил, что разведка и маршрутизация миссий привлекут США, что может быть неприемлемым для Дональда Трампа.
Детали
Марк Монтгомери рассказал, что "разведка, нацеливание, маршрутизация миссий вовлекут США таким образом, что Дональд Трамп со временем будет чувствовать себя очень некомфортно".
Он добавил, что ракеты требуют "специального снаряжения", которое США вряд ли захотят передавать.
По его словам, есть вероятность, что Трамп может предложить ракеты Киеву, но он считает, что это "скорее политический вопрос, а не военный - я не думаю, что мы увидим его на поле боя в ближайшее время".
