Відставний офіцер ВМС США каже, що Вашингтон навряд чи надасть Києву ракети Tomahawk
Київ • УНН
Відставний офіцер ВМС США Марк Монтгомері заявив, що США навряд чи нададуть Україні ракети "Tomahawk" через необхідність американської допомоги для їх експлуатації. Він зазначив, що розвідка та маршрутизація місій залучать США, що може бути неприйнятним для Дональда Трампа.
Офіцер ВМС США у відставці заявив BBC, що США навряд чи нададуть Україні ракети "Tomahawk" через рівень американської допомоги, необхідної для їх експлуатації, передає УНН.
Деталі
Марк Монтгомері розповів, що "розвідка, націлювання, маршрутизація місій залучать США таким чином, що Дональд Трамп з часом почуватиметься дуже некомфортно".
Він додав, що ракети вимагають "спеціального спорядження", яке США навряд чи захочуть передавати.
За його словами, є ймовірність, що Трамп може запропонувати ракети Києву, але він вважає, що це "скоріше політичне питання, а не військове - я не думаю, що ми побачимо його на полі бою найближчим часом".
