Отсрочка для учителей и педагогов - Минобороны запускает бета-тест в "Резерв+"

Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования смогут оформить отсрочку в приложении "Резерв+". Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

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В настоящее время ведомство проводит бета-тестирование новой услуги. Оформить отсрочку могут педагогические работники, которые работают в учреждении общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Во время оформления система сама проверит необходимые данные в государственных системах - без сбора справок и подачи документов через ЦНАП - говорится в сообщении Минобороны.

Чтобы принять участие в тестировании и одним из первых оформить отсрочку онлайн, следует заполнить форму по ссылке.

Напомним

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается уточнить и расширить основания для отсрочки от мобилизации. В частности, это касается родителей, которые фактически самостоятельно воспитывают детей из-за длительного пребывания второго родителя за границей.