Отсрочка для учителей и педагогов - Минобороны запускает бета-тест в "Резерв+"
Киев • УНН
Министерство обороны Украины проводит бета-тестирование новой услуги в приложении "Резерв+". Педагогические работники смогут оформить отсрочку онлайн без сбора справок.
Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования смогут оформить отсрочку в приложении "Резерв+". Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Подробности
В настоящее время ведомство проводит бета-тестирование новой услуги. Оформить отсрочку могут педагогические работники, которые работают в учреждении общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Во время оформления система сама проверит необходимые данные в государственных системах - без сбора справок и подачи документов через ЦНАП
Чтобы принять участие в тестировании и одним из первых оформить отсрочку онлайн, следует заполнить форму по ссылке.
Напомним
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается уточнить и расширить основания для отсрочки от мобилизации. В частности, это касается родителей, которые фактически самостоятельно воспитывают детей из-за длительного пребывания второго родителя за границей.