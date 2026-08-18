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Отсрочка для учителей и педагогов - Минобороны запускает бета-тест в "Резерв+"

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Министерство обороны Украины проводит бета-тестирование новой услуги в приложении "Резерв+". Педагогические работники смогут оформить отсрочку онлайн без сбора справок.

Отсрочка для учителей и педагогов - Минобороны запускает бета-тест в "Резерв+"

Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования смогут оформить отсрочку в приложении "Резерв+". Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Подробности

В настоящее время ведомство проводит бета-тестирование новой услуги. Оформить отсрочку могут педагогические работники, которые работают в учреждении общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Во время оформления система сама проверит необходимые данные в государственных системах - без сбора справок и подачи документов через ЦНАП

- говорится в сообщении Минобороны.

Чтобы принять участие в тестировании и одним из первых оформить отсрочку онлайн, следует заполнить форму по ссылке.

Напомним

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается уточнить и расширить основания для отсрочки от мобилизации. В частности, это касается родителей, которые фактически самостоятельно воспитывают детей из-за длительного пребывания второго родителя за границей.

Евгений Устименко

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