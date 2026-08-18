Відстрочка для вчителів і педагогів - Міноборони запускає бета-тест у Резерв+
Київ • УНН
Міністерство оборони України проводить бета-тест нової послуги у застосунку Резерв+. Педагогічні працівники зможуть оформити відстрочку онлайн без збирання довідок.
Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти зможуть оформити відстрочку у додатку Резерв+. Про це повідомляє міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
Наразі відомство проводить бета-тест нової послуги. Оформити відстрочку можуть педагогічні працівники, які працюють у закладі загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
Під час оформлення система сама перевірить необхідні дані в державних системах - без збирання довідок і подання документів через ЦНАП
Щоб взяти участь у тестуванні та одним із перших оформити відстрочку онлайн, слід заповнити форму за посиланням.
Нагадаємо
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, за яким пропонується уточнити та розширити підстави для відстрочки від мобілізації. Зокрема, це стосується батьків, які фактично самостійно виховують дітей через тривале перебування другого з батьків за кордоном.