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Відстрочка для вчителів і педагогів - Міноборони запускає бета-тест у Резерв+

Київ • УНН

 • 2864 перегляди

Міністерство оборони України проводить бета-тест нової послуги у застосунку Резерв+. Педагогічні працівники зможуть оформити відстрочку онлайн без збирання довідок.

Відстрочка для вчителів і педагогів - Міноборони запускає бета-тест у Резерв+

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти зможуть оформити відстрочку у додатку Резерв+. Про це повідомляє міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Наразі відомство проводить бета-тест нової послуги. Оформити відстрочку можуть педагогічні працівники, які працюють у закладі загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Під час оформлення система сама перевірить необхідні дані в державних системах - без збирання довідок і подання документів через ЦНАП

- йдеться в повідомленні Міноборони.

Щоб взяти участь у тестуванні та одним із перших оформити відстрочку онлайн, слід заповнити форму за посиланням.

Нагадаємо

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, за яким пропонується уточнити та розширити підстави для відстрочки від мобілізації. Зокрема, це стосується батьків, які фактично самостійно виховують дітей через тривале перебування другого з батьків за кордоном.

Євген Устименко

СуспільствоТехнології